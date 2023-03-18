Çanakkale'ye ilk çelme Vadili'den

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup 13. Hafta maçında Vadili konuk ettiği lider Çanakkale'yi mağlup etti.
Vadili 14 Ağustos Stadı'nda oynanan karşılaşmada Çanakkale'yi 2-0 mağlup eden Vadili rakibine bu sezon ki ilk mağlubiyetini tattırdı.
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