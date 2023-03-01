Çanakkale durmuyor

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta ilk devreyi namağlup tamamlayan Dem’sCons. Çanakkale ikinci devreye de iyi bir başlangıç yaparak haftayı galibiyetle kapattı ve ikinci ile arasındaki puan farkını 7’ye yükseltti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de 10. Hafta tamamlandı. Kırmızı Grupta namağlup lider Dem’s Çanakkale, Geçitkale’yi 3 – 0 mağlup ederek ikinci devreye de galibiyetle başladı.10. hafta sonunda Kırmızı Grup’ta namağlup lider olan Çanakkale’nin 26 puanı bulunurken ilk devre sonunda 6 puan geriden onu takip eden Türkmenköy evinde Vadili’ye 2-1 mağlup oldu. Kaplıca Karadeniz 61 takımı ise konuk ettiği Pile’yi 2-0 mağlup ederek lider Çanakkale’yi takibe devam etti.Düşme potasında bulunan German Gold Akova’nın haftayı boş geçerek 3 puan alması sonrasında Mehmetçik’e mağlup olan Kurtsan Group 1461 İskele Trabzonspor düşme potasına geriledi.Dem’sCons. Çanakkale-Geçitkale: 3 – 0Mehmetçik-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor: 2 -1Kaplıca Karadeniz 61-Pile: 2 – 0Türkmenköy-Vadili: 1 – 2