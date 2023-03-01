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Çanakkale durmuyor

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İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta ilk devreyi namağlup tamamlayan Dem’sCons. Çanakkale ikinci devreye de iyi bir başlangıç yaparak haftayı galibiyetle kapattı ve ikinci ile arasındaki puan farkını 7’ye yükseltti

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Çanakkale durmuyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de 10. Hafta tamamlandı. Kırmızı Grupta namağlup lider Dem’s Çanakkale, Geçitkale’yi 3 – 0 mağlup ederek ikinci devreye de galibiyetle başladı.
10. hafta sonunda Kırmızı Grup’ta namağlup lider olan Çanakkale’nin 26 puanı bulunurken ilk devre sonunda 6 puan geriden onu takip eden Türkmenköy evinde Vadili’ye 2-1 mağlup oldu. Kaplıca Karadeniz 61 takımı ise konuk ettiği Pile’yi 2-0 mağlup ederek lider Çanakkale’yi takibe devam etti.
Düşme potasında bulunan German Gold Akova’nın haftayı boş geçerek 3 puan alması sonrasında Mehmetçik’e mağlup olan Kurtsan Group 1461 İskele Trabzonspor düşme potasına geriledi.
BTM 1.Lig Kırmızı Grup 10. Hafta sonuçları:
Dem’sCons. Çanakkale-Geçitkale: 3 – 0
Mehmetçik-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor: 2 -1
Kaplıca Karadeniz 61-Pile: 2 – 0
Türkmenköy-Vadili: 1 – 2
 
                         
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Dem'sCons. Çanakkale TSK 10 8 2 0 25 5 20 26
2. Kaplıca Karadeniz 61 SK 10 5 4 1 23 14 9 19
3. Türkmenköy ASK 10 5 2 3 15 9 6 17
4. Vadili TÇBSK 10 4 4 2 16 14 2 16
5. Mehmetçik TÇBSK 10 4 3 3 15 19 -4 15
6. Pile TSK 10 4 1 5 17 18 -1 13
7. Geçitkale GSK 10 3 3 4 18 17 1 12
8. German Gold Akova Vuda 10 3 2 5 16 16 0 10
9. Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor 10 2 3 5 14 17 -3 9
10. Görneç KSK 10 0 0 10 0 30 -30 0
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