Çanakkale durmuyor

10. hafta sonunda Kırmızı Grup’ta namağlup lider olan Çanakkale’nin 26 puanı bulunurken ilk devre sonunda 6 puan geriden onu takip eden Türkmenköy evinde Vadili’ye 2-1 mağlup oldu. Kaplıca Karadeniz 61 takımı ise konuk ettiği Pile’yi 2-0 mağlup ederek lider Çanakkale’yi takibe devam etti.
Düşme potasında bulunan German Gold Akova’nın haftayı boş geçerek 3 puan alması sonrasında Mehmetçik’e mağlup olan Kurtsan Group 1461 İskele Trabzonspor düşme potasına geriledi.
BTM 1.Lig Kırmızı Grup 10. Hafta sonuçları:
Dem’sCons. Çanakkale-Geçitkale: 3 – 0
Mehmetçik-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor: 2 -1
Kaplıca Karadeniz 61-Pile: 2 – 0
Türkmenköy-Vadili: 1 – 2
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Dem'sCons. Çanakkale TSK
|10
|8
|2
|0
|25
|5
|20
|26
|2.
|Kaplıca Karadeniz 61 SK
|10
|5
|4
|1
|23
|14
|9
|19
|3.
|Türkmenköy ASK
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|4.
|Vadili TÇBSK
|10
|4
|4
|2
|16
|14
|2
|16
|5.
|Mehmetçik TÇBSK
|10
|4
|3
|3
|15
|19
|-4
|15
|6.
|Pile TSK
|10
|4
|1
|5
|17
|18
|-1
|13
|7.
|Geçitkale GSK
|10
|3
|3
|4
|18
|17
|1
|12
|8.
|German Gold Akova Vuda
|10
|3
|2
|5
|16
|16
|0
|10
|9.
|Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor
|10
|2
|3
|5
|14
|17
|-3
|9
|10.
|Görneç KSK
|10
|0
|0
|10
|0
|30
|-30
|0