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Çağdaş iyileşti

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Çağdaş iyileşti
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AKSA Birinci Lig ekiplerinden Çetinkaya’nın yıldız oyuncusu Çağdaş Arslan geçirdiği tedavi sürecinden sonra iyileşti.
İncirli maçında sakatlanan ve 2 haftadır takımından uzak kalan Çağdaş Arslan’ın arka adalesinde bulunan yırtık iyileşti. Takımla çalışmalara başlayan sol kanat oyuncusu Çağdaş, teknik direktör Turan Altay’ın görev vermesi durumunda kritik Miracle Değirmenlik deplasmanında forma giyebilecek.
 

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Etiketler; #Çetinkaya
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