banner913
banner885
KTSYD Kupası’nda final günü
KTSYD Kupası’nda final günü
6 0
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
7 0
 
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz"
10 0
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
11 0
Aslan geriden gelip kazandı
Aslan geriden gelip kazandı
13 0
Etiyopya'da 15 yabancı medya kuruluşunun faaliyetleri askıya alındı
Etiyopya'da 15 yabancı medya kuruluşunun faaliyetleri askıya alındı
7 0
KTSYD Kupası’nda ilk finalistler DİGEM ve UKÜ
KTSYD Kupası’nda ilk finalistler DİGEM ve UKÜ
14 0
banner915

Burak, Göçmenköy’le anlaştı

banner476

banner825
Burak, Göçmenköy’le anlaştı
Sezon başında Göçmenköy’den Miracle Değirmnenlik’e transfer olan ancak bonservis ödemesinde sıkıntı yaşanması nedeniyle lisansı Göçmenköy’e verilen Burak Koçar, bonservisinin bulunduğu Göçmenköy ile anlaşmaya vardı.
Golcü isim bugün Göçmenköy ile idmana inecek ve ligin ikinci yarısında Başkent ekibinin formasını giyecek.
Ayrıca Miracle Değirmenlik ve Göçmenköy kulüpleri de transferde anlaşmaya vardı. Sezonun sona ermesiyle birlikte Burak, 25 bin Sterlin karşılığında Miracle Değirmenlik'e dönecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.