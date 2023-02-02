Burak, Göçmenköy’le anlaştı

Sezon başında Göçmenköy’den Miracle Değirmnenlik’e transfer olan ancak bonservis ödemesinde sıkıntı yaşanması nedeniyle lisansı Göçmenköy’e verilen Burak Koçar, bonservisinin bulunduğu Göçmenköy ile anlaşmaya vardı.

Golcü isim bugün Göçmenköy ile idmana inecek ve ligin ikinci yarısında Başkent ekibinin formasını giyecek.

Ayrıca Miracle Değirmenlik ve Göçmenköy kulüpleri de transferde anlaşmaya vardı. Sezonun sona ermesiyle birlikte Burak, 25 bin Sterlin karşılığında Miracle Değirmenlik'e dönecek.

