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BTM’de sağlıkçı sorunu yaşanıyor

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BTM’de sağlıkçı sorunu yaşanıyor
Niyazi ERGÜLEN
İktisatbank BTM Birinci Ligi maçlarında sağlıkçı ve sedye görevlisi sorunları yaşanmaya başladı.
İktisatbank BTM Birinci Lig Beyaz Grupta 6. hafta mücadelesinde Denizli ile Ozanköy arasında Bilal İyigün Stadında oynanan ve Olgun Canik’in yönettiği maçta da sağlıkçı görev yapmadı. Sağlıkçı kulübesi bu nedenle boş kalırken, maç sırasında sakatlanıp tedavi isteyen futbolculara takım görevlileri yardımcı oldu.
 
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