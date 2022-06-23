BTM 2. Lig’de 2. devre başlıyor

İktisatbank BTM 2. Lig ikinci devre karşılaşmaları bugün 5 grupta oynanacak maçlarla başlayacak.
BTM 2. Lig 6. Hafta maç programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
BUGÜN
1.GRUP
18.00 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy-Akçay (Hüseyin Eyyüpler)
2.GRUP
18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Mevlevi-Yeşil Harnıp Kozanköy (Halil Atlar)
3.GRUP
18.00 Girne Pia Bella Sahası’nda Pınarbaşı-Ağırdağ Boğaz (Abdullah Genç)
5.GRUP
18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Korkuteli-Pile (Ferhat Tuna)
7.GRUP
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ergazi-Yarköy ()Burak Mandıralı
25 Haziran 2022, Cumartesi
1.GRUP
18.00 Zümrütköy Stadı’nda Zümrütköy-Gaziveren (Yusuf Atlar)
2.GRUP
18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Yeşiltepe Ilgaz-Akdeniz (Fatih Bardakçıoğlu)
3.GRUP
18.00 Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Sahası’nda Alayköy-Bahçeli (Arif Malek)
4.GRUP
18.00 Cihangir Stadı’nda Aslanköy-Kırıkkale (Hakan Ünal)
5.GRUP
18.00 Gazimağusa Canbulat Stadı’nda Yenişehir-Tuzla (Ali Eren Orçan)
6.GRUP
18.00 Geçitkale Stadı’nda SFC Boğaziçi-Tatlısu Seracılar (Emre Öztaşlı)
7.GRUP
18.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61-Dipkarpaz (Olgun Canik)
26 Haziran 2022, Pazar
1.GRUP
18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Poy Rent A Car Yeşilyurt-Yedidalga Aksu (İsmail Ercan)
2.GRUP
18.00 Zümrütköy Stadı’nda Kalkanlı-Çamlıbel (Murat İzci)
3.GRUP
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Şirinevler-Serhatköy (Serdar Gürpınar)
4.GRUP
18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı’nda Pergama-Yeniceköy (Serkan Özdenkçi)
5.GRUP
18.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda Çayönü-Güvercinlik (Cenk Aras Özfuttu)
6.GRUP
18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Alaniçi-Autorite Civisil (Yusufcan Dönder)
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ötüken-Mutluyaka (Şakir Azizoğlu)
7.GRUP
18.00 Geçitkale Stadı’nda Ardahan-Bafra (Mehmet Volkan Çelik)
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