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BTM 2. Lig'de maçlar ertelendi

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İktisatbank BTM 2.Lig'de bu hafta oynanması gereken tüm maçlar iptal edildi

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BTM 2. Lig'de maçlar ertelendi
​Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu İktisatbank BTM 2. Lig'de bu hafta oynanacak olan maçları erteledi.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig'de 6.haftada; bugün, yarın ve 26 Haziran Pazar günü oynanması gereken tüm karşılaşmalar 1 sonraki haftaya ertelenmiştir. Daha önce açıklanan maç programları yeniden revize edilip tüm spor kamuoyuna duyurulacaktır. Ülkemizi etkisi altına alan ve tüm halkın büyük bir çaba ile söndürmeye çalıştığı yangın sebebiyle bu hafta oynanması gereken tüm futbol maçları önümüzdeki hafta oynanacaktır. Yangında mücadele eden herkese kolaylıklar diler, yangının bir an önce söndürülmesini temenni ederiz.
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