BTM 1. Ligde 2. şampiyon kim olacak

İktisatbank BTM 1. Lig’de sezonun bitimine 3 hafta kala geçtiğimiz hafta Kırmızı Grupta Çanakkale şampiyon olarak 1. Lige terfi eden ilk takım olurken, gözler Beyaz Grup’ta şampiyonun kim olacağına çevrildi.

İktisatbank BTM 1. Lig’de Kırmızı Grup maçlarının tümü bugün oynanırken, Beyaz Grup maçları ise yarın oynanacak.

İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP (16.HAFTA)

8 NİSAN 2023, CUMARTESİ

12.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda German Gold Akova Vuda-Vadili (Fatih Bardakçıoğlu)

11.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Pile-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor (Hakan Ünal)

12.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Kaplıca Karadeniz 61 (Olgun Canik)

12.00 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-Türkmenköy (Abdullah Genç)



İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP (16.HAFTA)

9 Nisan 2023, Pazar

12.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy’nda Tatlısu-Denizli (Abdullah Genç)

12.00 Zümrütköy Stadı’nda Mevlevi-Miracle Demirhan (Olgun Canik)

12.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Ortaköy-Ozanköy (Burak Mandıralı)

12.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Bostancı Bağcıl (Murat İzci)

12.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Seren Süt Dikmen-Gülgün Süt Düzova (Arif Malek)

