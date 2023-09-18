Boğaziçi’nde yeni başkan Engin Çakır

BTM İkinci Lig kulüplerinden Boğaziçi’nde gerçekleştirilen olağan genel kurul sonucunda kulüp başkanı değişti.

Hafta sonu yapılan olağan genel kurulda Boğaziçi kulüp başkanlığına tek aday olan Engin Çakır üyelerin onayıyla yeni başkan seçildi.

Başkanlık görevini devreden Serkan Tekin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“3 sene onur ve gurur duyarak yaptığım Başkanlık görevini Engin Çakır'a Devrettim. Her zaman söyledim gibi İyiki Boğaziçiliyim. Yeni Başkanımızın Benden aldığı bu bayrağı çok daha iyi yerlere getireceğinden şüphem yoktur. Yeni görevinde onu ziyaret edip, 17 yaşından bu güne kadar karşılıksız giydiğim Boğaziçi Spor kulübünün son sezonundaki formasını hediye ettim. Bu zor görevin bütün camiamıza ve kendisine hayırlı olmasını dilerim.”



