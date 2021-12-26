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Boğaz esintisi, Esentepe’yi devirdi

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Boğaz esintisi, Esentepe’yi devirdi
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Stad: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Hüseyin Saçar, Serdar Gürpınar
Esentepe: Tuğrul, Mustafa (Dk 60 Salih), Okan, Burak (Dk 14 Nersin), Tuğra, Hüseyin Ermiş (Dk 46 Semih), İlyas, Eser, Hüseyin Deynekli, Devran, Deniz Y.Boğaziçi: Remzi, Ali, Derviş, M.Çetin (Dk 65 M.Öztemiz) Hüseyin(Dk Doğuş), Zübeyir (Dk Can)M.Çağakan, Ramadan (Dk 65 Tolga) Cemil (Dk 90 Hasan) Serhat, Mert
Goller: 79.Dk Eser(P) (Esentepe) 7.Dk Ramadan, 76.Dk Mehmet Ali (Y.Boğaziçi)
 
Birinci Ligin önemli maçında Yeni Boğaziçi deplasmanda Esentepe’yi 2 – 1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
Yeni Boğaziçi, RamadanAğdaç ve Mehmet Ali Öztemiz’in golleriyle maçta 2 – 0 öne geçerken, Esentepe’de Eser’in penaltı golü ile skor 1 – 2 oldu. Bu puan için yeterli olmadı. Kötü bir gününde olan Esentepe evinde mağlup olarak orta sıralarda kaldı. Yeni Boğaziçi ise playoff hattının hemen altında ilk devreyi tamamladı.
 
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