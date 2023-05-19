Birinci Lig play out'ta Dörtyol- MH Yılmazköy finale çıkacak

AKSA Birinci Lig play out grubu son maçında Dörtyol ile Mustafa Hacıali Yılmazköy ligde kalma adına 21 Mayıs Pazar günü final nitelikli maça çıkacak.

19 puana sahip Dörtyol beraberlikle sahadan ayrılsa dahi ligde tutunmayı başaracak.

Rakibini 3 puan geriden takip eden MH Yılmazköy'ün averajla ligde kalabilmesi için sahadan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Bu zorlu maç saat 17.00'de Cihangir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın orta hakemliğini ise Fehim Dayı yapacak.

Birinci Lig'de kalmayı başaran Maraş ile Girne Halk Evi arasındaki gruptaki diğer maç oynatılmayacak.

