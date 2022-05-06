banner762
banner815
Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışları’nda finalistler belirlendi
Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışları’nda finalistler belirlendi
9 0
Birer puanla bitirdiler
Birer puanla bitirdiler
24 0
 
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
26 0
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
19 0
Havada panik yaşandı
Havada panik yaşandı
147 0
Koop geriden gelerek kazandı
Koop geriden gelerek kazandı
11 0
Yıldız atletler finaller için yarışıyor
Yıldız atletler finaller için yarışıyor
12 0
banner797
banner794

Birer puanla bitirdiler

banner476

Süper Ligin son haftasında Doğan Türk Birliği ile Gönyeli arasında oynanan karşılaşmada Gönyeli ilk devreyi önde tamamlamasına karşılık Doğan Türk Birliği ikinci devrede beraberliği sağlayınca maç 1-1 berabere tamamlandı

banner825
Birer puanla bitirdiler
Stat: Mete Adanır Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Müftah Bayraktar
Doğan T. Birliği: Cenk Yılmaz, Ahmet Sönmez, Salih Güvensoy(Dk.69 Bayram), Çağrı Kıral, Aydın Aygın(Dk.69 Hamit), Sercan Demirman, Ali Savaşan, Halil Turan, Doğukan Demirman (Dk.53 Ali Akbulut),  Billy Michael, Mahmut Erkan(Dk.84 Arseven)
Gönyeli: Kemal Bağbal, Isaac Owusu, Talat Dağer, Mustafa Hacı, Ahmet Can Temel (Dk.70 Kağan), Rıdvan Okur(Dk.90 Mehmet), Kahraman Dönmez, Şükrü Erdoğan, Ahmet Hatay, Ulaş Candanal, Süleyman Aksaç(Dk.90 Anıl)
 Goller: Dk.57 Billy Michael (DTB) – Dk.38 Rıdvan Okur (Gönyeli)
 
Aksa Süper Lig’in son haftasında Doğan Türk Birliği ile Gönyeli karşı karşıya geldi. Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada takımlar her iki devrede atıkları gollerle 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldılar.
Mücadelenin ilk yarısı 38. dakikada Rıdvan Okur’un kaydettiği golle 1-0 Gönyeli üstünlüğü ile tamamlandı. 57. dakikada Doğan Türk Birliği adına Billy Michael’in golüyle beraberliği sağladı.
Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 tamamlanırken, Doğan Türk Birliği 51, Gönyeli 50 puanla sezonu tamamlamış oldular.
 
(Fotoğraflar: Özgür Göksel)
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.