Birer puanla bitirdiler

Stat: Mete Adanır Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Müftah Bayraktar
Doğan T. Birliği: Cenk Yılmaz, Ahmet Sönmez, Salih Güvensoy(Dk.69 Bayram), Çağrı Kıral, Aydın Aygın(Dk.69 Hamit), Sercan Demirman, Ali Savaşan, Halil Turan, Doğukan Demirman (Dk.53 Ali Akbulut), Billy Michael, Mahmut Erkan(Dk.84 Arseven)
Gönyeli: Kemal Bağbal, Isaac Owusu, Talat Dağer, Mustafa Hacı, Ahmet Can Temel (Dk.70 Kağan), Rıdvan Okur(Dk.90 Mehmet), Kahraman Dönmez, Şükrü Erdoğan, Ahmet Hatay, Ulaş Candanal, Süleyman Aksaç(Dk.90 Anıl)
Goller: Dk.57 Billy Michael (DTB) – Dk.38 Rıdvan Okur (Gönyeli)
Aksa Süper Lig’in son haftasında Doğan Türk Birliği ile Gönyeli karşı karşıya geldi. Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada takımlar her iki devrede atıkları gollerle 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldılar.
Mücadelenin ilk yarısı 38. dakikada Rıdvan Okur’un kaydettiği golle 1-0 Gönyeli üstünlüğü ile tamamlandı. 57. dakikada Doğan Türk Birliği adına Billy Michael’in golüyle beraberliği sağladı.
Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 tamamlanırken, Doğan Türk Birliği 51, Gönyeli 50 puanla sezonu tamamlamış oldular.
(Fotoğraflar: Özgür Göksel)
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