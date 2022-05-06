Birer puanla bitirdiler

Süper Ligin son haftasında Doğan Türk Birliği ile Gönyeli arasında oynanan karşılaşmada Gönyeli ilk devreyi önde tamamlamasına karşılık Doğan Türk Birliği ikinci devrede beraberliği sağlayınca maç 1-1 berabere tamamlandı

Stat: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Müftah Bayraktar

Doğan T. Birliği: Cenk Yılmaz, Ahmet Sönmez, Salih Güvensoy(Dk.69 Bayram), Çağrı Kıral, Aydın Aygın(Dk.69 Hamit), Sercan Demirman, Ali Savaşan, Halil Turan, Doğukan Demirman (Dk.53 Ali Akbulut), Billy Michael, Mahmut Erkan(Dk.84 Arseven)

Gönyeli: Kemal Bağbal, Isaac Owusu, Talat Dağer, Mustafa Hacı, Ahmet Can Temel (Dk.70 Kağan), Rıdvan Okur(Dk.90 Mehmet), Kahraman Dönmez, Şükrü Erdoğan, Ahmet Hatay, Ulaş Candanal, Süleyman Aksaç(Dk.90 Anıl)

Goller: Dk.57 Billy Michael (DTB) – Dk.38 Rıdvan Okur (Gönyeli)



Aksa Süper Lig’in son haftasında Doğan Türk Birliği ile Gönyeli karşı karşıya geldi. Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada takımlar her iki devrede atıkları gollerle 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldılar.

Mücadelenin ilk yarısı 38. dakikada Rıdvan Okur’un kaydettiği golle 1-0 Gönyeli üstünlüğü ile tamamlandı. 57. dakikada Doğan Türk Birliği adına Billy Michael’in golüyle beraberliği sağladı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 tamamlanırken, Doğan Türk Birliği 51, Gönyeli 50 puanla sezonu tamamlamış oldular.



(Fotoğraflar: Özgür Göksel)

