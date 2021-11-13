Birer birer kaybettiler

AKSA Süper Lig'in alt sıralarında yer alan 2 takımın maçı 1 – 1 berabere tamamlanırken, taraflar birer puanla yetinmek zorunda kaldılar. Yenicamililer 2 pozisyonda penaltı itirazında bulundular. 1 pozisyonda penaltı bekleyen Binatlılılar son saniye golü öncesinde hatalı karar verildiği itirazında bulundular

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Yusuf Bakar,EmreÇevikdal

Binatlı: Yunus, Fikri, Mustafa (Dk.80 Hasan Ağaç), Ali Özbahar, İsmail Kone, Sertaç, Mehmet Neşe (Dk.58 Mehmet Zaim), Abdullah, Mehmet Avunç (Dk.72 Nevzat),Ayhan (58.Dk Darbaz), Berkem(Dk.80 Cenkay)

Yenicami: Ercan, Hüseyin Sadıklar, Yakup,Mehmet Göktaş, Fırat, Moses (Dk.85 Asrın), Mete (Dk.64 Hasan Evren),Mehmet Çavuş,Kaan,HasanUlukök,Selim (Dk.85 Ali Bayır)

Goller: Mustafa (Binatlı), Hasan Celil (YAK)

Kırmızı Kartlar: Hüseyin Sadıklar (YAK)



Niyazi ERGÜLEN

AKSA Süper Lig'de 9.hafta karşılaşmasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Binatlı ile Yenicami karşı karşıya geldi. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi. Maçta Binatlı'nın golünü Mustafa Süzgen kaydederken, Yenicami'nin golü oyunun son saniyesinde Hasan Celil Evren'den geldi.

16.Dk: Yenicami atağında Mehmet Çavuş ceza sahası dışından etkili vurdu ancak kaleci Yunus gole izin vermedi

29.Dk: Yenicami atağında Mete soldan topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkteki Hasan Ulukök’ün röveşatasında kaleci Yunus gole izin vermedi

53.Dk: Binatlı atağında Ali Özbahar’ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Mustafa Süzgen’in vuruşunda kaleci Ercan gole izin vermedi. Dönen topu yine Mustafa Süzgen tamamladı ve topu filelere gönderdi. Bu pozisyonda Yusuf Bakar ofsayt bayrağı kaldırdı ancak hakem Serhan Şimşek gol kararı verdi. Binatlı 1-0 Yenicami

70.Dk: Yenicamiantrentörü Ulus Nasıroğlu, orta hakem Serhan Şimşek’e yaptığı yoğun itirazlar sonrasında kırmızı kart gördü

90+3.Dk: Yenicami atağında Hüseyin Sadıklar sağdan topu ortaladı. Ceza sahası içerisindeki Hasan’ın kafa vuruşunda top filelere gitti. Binatlı 1-1 Yenicami

Golden sonra tribünlere karşı hareket yaparak sevinen Hüseyin Sadıklar kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Yenicami puanını 8'e yükseltirken, Binatlı 5 puana yükseldi. Ligin 10.haftasında Binatlı zorlu Mağusa Türk Gücü deplasmanına konuk olurken, Yenicami de kendi evinde Doğan Türk Birliği'ni ağırlayacak.

