Birer attılar birer aldılar

Stadyum:Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı
Hakemler:Emre Öztaşlı, Mustafa Torun, Ferdi Güzel
Yılmazköy: Hüseyin Pilatin, Mehmet Dulkadir, Ayhan, Özner, Muhammet, Mehmet İnce, Arif, Ersal, Berkay, Diamoneke, Önder
Binatlı: Uğur, Sertaç, Abdurrahman, Mehmet Neşe, Serkan, Yusuf, Baran, Nazım, Mehmet Zaim, Hüseyin Tomak, Darbaz
Goller: 38.Dk Önder (Yılmazköy)- 44.Dk Serkan (Binatlı)
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Ligin 21. haftasındaYılmazķöy, Binatlı’yı Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadında konuk etti.
Maça oldukça etkili başlayan Yılmazķöy arka arkaya girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, 38’de Önder takımını kafayla 1 – 0 öne geçirdi. Binatlı, 44. dakikada Sertaç ile serbest vuruş kullandı.Rakipten dönen topu yine SerkanKaraoğlan tamamlayarak Binatlı’yıberaberliğe taşıdı. 1 – 1
İkinci devrede her 2 takımın karşılıklı ataklarında başka gol olmayınca, maç ilk yarıda atılan gollerle 1 – 1 bitti.
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