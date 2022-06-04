Birer attılar, birer aldılar

BTM 2. Lig 4. Grup karşılaşmasında Aslanköy konuk ettiği Yeniceköy’le 1-1 berabere kalarak haftayı birer puanla kapattılar

İktisatbank BTM 2. Lig 2. Haftası bugün oynanan grup maçlarıyla başladı.

BTM 2. Lig 4. Grup karşılaşmasında Aslanköy konuk ettiği Yeniceköy’le 1-1 berabere kaldı.

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanan karşılaşmanın orta hakemliği Yusufcan Dönder yaparken, ev sahibi Aslanköy 10 dakikada Emrah’ın ayağından bulduğu golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Yeniceköy ikinci devrede aradığı golü 82. dakikada Arda ile beraberliği buldu. Karşılaşmada 1-1’lik skorla tamamlandı. Bu sonuçla her iki takımda puanını 4 yaptı.



