Birer attılar, birer aldılar

İktisatbank BTM 2. Lig 2. Haftası bugün oynanan grup maçlarıyla başladı.
BTM 2. Lig 4. Grup karşılaşmasında Aslanköy konuk ettiği Yeniceköy’le 1-1 berabere kaldı.
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanan karşılaşmanın orta hakemliği Yusufcan Dönder yaparken, ev sahibi Aslanköy 10 dakikada Emrah’ın ayağından bulduğu golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.
Yeniceköy ikinci devrede aradığı golü 82. dakikada Arda ile beraberliği buldu. Karşılaşmada 1-1’lik skorla tamamlandı. Bu sonuçla her iki takımda puanını 4 yaptı.
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