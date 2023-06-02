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Binatlı’da Veleddin Taşkent dönemi

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Binatlı’da Veleddin Taşkent dönemi
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Aksa Birinci Ligin Güzelyurt kulüplerinden Binatlı’da 3. Genel kurul sonunda başkan seçildi. Başkan adayı olmamasından dolayı ertelenen iki Genel kurul sonrasında Perşembe  akşamki Genel kurula tek başkan adayı olarak giren Veleddin Taşkent üyelerin onayıyla başkan seçildi. Gecede kısa bir konuşma yapan eski başkan Orsel Neşe, Veleddin Taşkent’e destek belirtip, başarılar diledi.
 
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