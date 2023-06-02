Binatlı’da Veleddin Taşkent dönemi

Aksa Birinci Ligin Güzelyurt kulüplerinden Binatlı’da 3. Genel kurul sonunda başkan seçildi. Başkan adayı olmamasından dolayı ertelenen iki Genel kurul sonrasında Perşembe akşamki Genel kurula tek başkan adayı olarak giren Veleddin Taşkent üyelerin onayıyla başkan seçildi. Gecede kısa bir konuşma yapan eski başkan Orsel Neşe, Veleddin Taşkent’e destek belirtip, başarılar diledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.