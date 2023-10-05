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Binatlı’da Hasan Ağaç kadro dışı

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Binatlı’da Hasan Ağaç kadro dışı
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Aksa 1. Ligin Güzelyurt ekiplerinden Binatlı’da genç futbolcu Hasan Ağaç, yönetim kurulu ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonrasında Binatlı yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldı.
Konuyla ilgili olarak Binatlı Kulübü yönetim kurulu adına Başkan Veleddin Taşkent şu basın açıklamasını yaptı:
“Görülen lüzum üzerine Binatlı Spor Yönetim Kurulu olarak bu açıklamayı yapıyoruz; Futbolcumuz Hasan Ağaç camianın evladıdır ve ailesi de çok sevip saydığımız kişiler olduğu için böyle bir açıklama yapmak istememiştik fakat basında çıkan “Yönetimin verdiği sözler yerine getirilmedi” açıklamaları (!) gerçeği yansıtmamakla birlikte, Futbolcumuz Hasan Ağaç ile sonradan çıkan bazı konularda taviz vermediğimiz ve anlaştığımız şartlara uymadığı için Yönetim kurulunun aldığı karar sonrası KADRO DIŞI bırakılmıştır. Binatlı Spor Kulübü Camiası şimdiye kadar hiçbir zaman verdiği sözü tutmamazlık etmedi etmeyecekte fakat hiç kimsenin de camianın üstünde olmasına izin vermeyecektir.
B.Y.S.K Yönetim Kurulu Adına
Başkan Veleddin Taşkent
 
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