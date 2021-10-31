Beşparmaklar derbisi Esentepe’nin

Stadyum: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Hüseyin Özkan, Berk Bağrıkara, Hüseyin Özaşık, Utku Hamamcıoğlu
Esentepe: Onur, Şenol, Emre, Tuğra, Emek, Ege, Nersin, Hüseyin, Deniz, Salih, Devran
Görneç: Hasan, Volkan, Uysal, Hacı, Levent, Abdurrahman, Mehmet, Besim, Necati, Barış, İsmet
Goller: 16.Dk (P)Emek Kırılmaz, 48 ve 60.Dk Deniz Kibar (Esentepe)
Kırmızı kart: 90.Dk Şükrü (Esentepe)
AKSA 1.Ligin 7.haftasında Beşparmaklar derbisinde ligde kötü günler geçiren iki takımın mücadelesinde Esentepe, Görneç’i mağlup ederek rahatladı. Görneç ise 7.haftayı da galibiyetsiz tamamladı.
İlk devrede iki takım da kötü bir oyun ortaya koymasına rağmen Esentepe, Hüseyin Deynekli’ye yapılan faul sonrasında penaltı vuruşu kazandı. Emek topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
İkinci devrede 1-0’lık üstünlüğün avantajı ile rahat oynayan Esentepe, Deniz Kibar’ın 48 ve 60.Dakikalarda attığı gollerle maçı 3-0 kazanarak haftalardan sonra üç puan aldı.
Esentepe maçın son anlarında Şükrü’nün kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı
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