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Beşiktaş'ta Salih Uçan şoku

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Beşiktaş'ta Salih Uçan şoku
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Beşiktaş, İstanbulspor maçında sakatlanan Salih Uçan'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de İstanbulspor ile oynadığı maçta sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
 
 
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