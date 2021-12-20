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Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku

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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Necip Uysal'ın diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık bulguları saptandığını açıkladı

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Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku
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Beşiktaş'ta Necip Uysal'ın durumu belli oldu.
Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen tecrübeli futbol hakkında Beşiktaş'tan açıklama geldi.
Siyah-beyazlı kulübün doktorlarından Kerem Ülkü'nün yayımladığı açıklama metni şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın dün deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol dizine aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Necip Uysal, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık bulguları saptanmıştır.
Necip Uysal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
 
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