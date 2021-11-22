Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş, Demokratik Kongolu sol bek FabriceN'Sakala'nın geçici süreyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz FabriceNsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. FabriceNsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Demokratik Kongolu oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla camianın tepkisini çekmişti.

YÖNETİMDEN SERGEN YALÇIN'A DESTEK

Devler Ligi'nde henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, Hollandalı rakibi karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmayı amaçlıyor.

Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında oyuncularını eleştiren teknik direktör Sergen Yalçın'ın, bundan sonraki süreçte bazı isimlere daha az forma vermesi bekleniyor.

Sezon başından beri Kenan Karaman, AtibaHutchinson, Welinton gibi isimlerden istenilen verim alınamazken, teknik ekip bu oyuncuları 11'de kullanmayı düşünmüyor. Bu süreçte yönetimden de Sergen Yalçın'a destek geldi. Asbaşkan Emre Kocadağ, tecrübeli teknik adamla bir araya geldi.

Görüşmede, yaşanılan durumundan çıkma konusunda fikir alış-verişinde bulunulduğu ifade edildi. Emre Kocadağ, yönetim olarak teknik ekibin yanında olduklarını Sergen Yalçın'a ilettiği öğrenildi.

Diğer yandan siyah beyazlılara, Ajax maçı öncesinde Batshuayi'den iyi haber geldi. Sakatlığını tamamen atlatan Belçikalı golcünün, zorlu mücadelede görev yapacağı ifade edildi.

