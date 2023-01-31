Beşiktaş'a Fatih Karagümrük çelmesi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 5 haftalık galibiyet serisi sona eren siyah-beyazlı ekip, zirve yarışında yara aldı

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Esat Sancaktar

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi (Dk. 90+6 Salih Dursun), Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 69 Shukurov), Ricci, Ozdoev (Dk. 90+6 Feghouli), Colley (Dk. 88 Burak Kapacak), Borini, Colin Kazım (Dk. 69 Diagne)

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Tayyip Talhan Sanuç (Dk. 72 N'Kouduo), Masuaku, Gedson, Tayfur Bingöl, Redmond (Dk. 46 Saiss), Dele Alli, Cenk Tosun, Aboubakar (Dk. 46 Muleka)

Goller: Dk. 33 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 49 Ozdoev (Fatih Karagümrük)



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk Beşiktaş, Cenk Tosun'un 33. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Ev sahibi VavaCars Fatih Karagümrük, 49. dakikada Magomed Ozdoev ile 1-1'lik eşitliği sağladı.

Kalan sürede iki ekip de yakaladıkları pozisyonlardan skor üretemedi ve sahadan 1'er puanla ayrıldı.

5 maçlık galibiyet serisi biten ve şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş, puanını 39'a çıkardı.

Ligde üst üste 4. kez sahadan beraberlikle ayrılan VavaCars Fatih Karagümrük ise puanını 23'e yükseltti.

Bu arada maçın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı Gedson Fernandes, itiraz ederken hakeme temasta bulunması nedeniyle sarı kart gördü. Bu sarı kart ile Gedson, cezalı duruma düştü.

