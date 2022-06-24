Berk ve Mehmetali, Gençler’le devam

Birinci Lig’in İskele temsilcisi Gençlerbirliği'nin başarılı iki futbolcusu Berk Kaya ve Mehmetali Aylanç takımlarında devam etme kararı aldılar.

Berk kulüp yönetimiyle görüşmesi sonrasında anlaşmaya vardı. Daha önce ilk görüşmesinde anlaşamayan Mehmetali de son görüşmede anlaştığını duyurdu.



