Başladığı gibi bitti

Mormenekşe ile Girne Halk Evi’nin Mormenekşe Stadı’ndaki mücadelesi başladığı gibi 0 – 0 bitti

Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Nurhan Kutlugün, İrfan Alıcı

Mormenekşe: Doğuhan, Erdoğ, Abbas, Fetin(Ertan), Aykut, Aziz(Mehmetali), İrfan, Sami(Ahmet Can), Gökay(Burak), Cemil(Oytun), Erhan.

Girne Halk Evi: Feyyaz, Halil, Mehmet, Yaşar(Ali), Mustafa(Cenkay), Asrın(Kayra), Arda, Hüseyin(Mahmut), Tahir, Tunahan, Ahmet Coşkun(Ayden).



Aksa 1. Lig’in 17. Haftasında Mormenekşe ile Girne Halk Evi arasında oynanan karşılaşma başladığı gibi 0 – 0’lık skorla tamamlanarak takımlar sahadan birer puanla ayrıldılar.

İlk devrede her iki takımında topa sahip olma çabaları ve orta alan mücadelesi içinde geçerken ev sahibi Mormenekşe 26. Dakikada Erhan’la bulduğu gol pozisyonunda kalecinin üzerinden aşırttığı top kısa düşünce Girne Halk Evi defansından Halil topu auta attı.

İkinci devrede de iki takımın karşılıklı atakları sonuç getirmeyince karşılaşma 0 – 0 tamamlandı.

Bu sonucun ardından Mormenekşe puanını 22 yaparken, Girne Halk Evi ise 20 puana yükseldi.

