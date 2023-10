Başkanlara 7 ile 45 gün arasında hak mahrumiyeti cezası

Av. Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya gelen KTFF Disiplin Kurulu geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda yaptıkları hakeme yönelik kişilik haklarına saldırı, hakaret, küfür ve tehdit içerikli sözleri ve fiziksel saldırı gibi nedenlerden dolayı Disiplin Kurulu’na sevk edilen kulüp başkanları hakkında şu kararları aldı:

07.10.2023 tarihinde Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan Alsancak Yeşilova - Cihangir AKSA Süper Lig müsabakasında bitiş düdüğünden sonra Alsancak Yeşilova SK Başkanı Redif Nurel’in hakeme yönelik kişilik haklarına saldırı, hakaret, küfür ve tehdit içerikli sözleri ve fiziksel saldırıda bulunmaya teşebbüs ettiği raporlarda belirtilmiş olup, Yönetim Kurulunun DS-3 / 2023-2024 sayılı kararı ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak gerçekleştirdiğimiz toplantıya, savunma maksatları bakımından Alsancak Yeşilova SK Başkanı Redif Nurel katılmış olup, kulüp yöneticisi Eray Yavuk’u da tanık olarak dinletmiştir.

Yapılan sevk kararında, Disiplin Talimatı 41 ve 44’ncü maddeler gereğince disiplin soruşturması başlatılmış olup, raporlardan da açıkça görüleceği üzere 44’ncü madde düzenlenmiş olan saldırı ve darp fiilleri gerçekleşmeden teşebbüste kalmıştır.

Keza, yapılan savunmada hakeme yönelik kişilik haklarına saldırı, hakaret, küfür ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği kabul edilmiş olup, sadece DT 41’nci maddeye göre değerlendirme yapmayı uygun ve adil bulduk.

Sonuç olarak, Alsancak Yeşilova SK Başkanı Redif Nurel’e, DT 41 (1)’in ihlalinden dolayı 41 (1) (B) uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 07.10.2023 tarihinde Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan Mesarya SK – Miracle Karşıyaka ASK AKSA Süper Lig müsabakasında ilk yarının bitimini müteakip sahaya giren ve hakemlere yönelik itirazlarda bulunduğu raporlarda belirtilen Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban, Yönetim Kurulunun DS-3/2023-2024 numaralı kararı ile kurulumuza sevk edilmiştir.

Konu disiplin değerlendirmesinde savunma maksatları bakımından Miracle Karşıyaka ASK

Başkanı Umut Düzdaban katılmış olup, sahaya girdiğini ve hakeme itiraz ettiğini kabul ederek kuruldan özür dilemiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde, Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban’a, DT 35 (1)’in ihlalinden dolayı, 35 (1) (d) uyarınca 7 (yedi) gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 15.10.2023 tarihinde Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan, Binatlı YSK – Dem’sCons. Çanakkale TSK AKSA 1. Lig müsabakasının sonrasında, hakem soyunma odasına girerek hakemlere yönelik kişilik haklarına saldırı, hakaret, küfür ve tehditlerde bulunduğu, keza; hakemin üzerine yürüyerek yumruk ile vurmaya çalıştığı ve saha komiserini itmek suretiyle düşürdüğü ve darp – saldırı fiili işlemiş olduğu raporlarda düzenlenmiş olup, Yönetim Kurulu’nun DS-3/2023-2024 sayılı kararı ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Binatlı YSK Başkanı Veleddin Taşkent, 17.10.2023 tarihinde yazılı savunma vermiş olup, üslubunun sertleştiğini ancak saldırı ve/veya darp fiilini işlemediğini, saha komiserinin kendisini tutmaya çalıştığı esnada düşmüş olduğunu beyan etmiştir.

Yapmış olduğumuz değerlendirme neticesinde, raporlarda belirtilmiş olan disiplin suçu ihlallerinin hakem odasında gerçekleştiği ve saha komiserinin yere düşmesi için fiziki müdahalenin olduğu kanaatine varmış bulunmaktayız.

Sonuç olarak, Binatlı YSK Başkanı Veleddin Taşkent’e, DT 41 (1) ve 44 (1)’in ihlallerinden dolayı, DT 41 (1) (B) ve 44 (1) (B) uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.