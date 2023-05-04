banner913
banner932
Koopspor’un bileği bükülmüyor
Koopspor’un bileği bükülmüyor
5 0
Kamuda yaz mesaisi 8 Mayıs’ta başlıyor
Kamuda yaz mesaisi 8 Mayıs’ta başlıyor
49 0
 
Mersin-Gazimağusa seferi yapacak ADA 74 feribotu, törenle KKTC’ye uğurlandı
Mersin-Gazimağusa seferi yapacak ADA 74 feribotu, törenle KKTC’ye uğurlandı
15 0
En iyi bilim insanları listesine YDÜ damgası
En iyi bilim insanları listesine YDÜ damgası
7 0
Bize de örnek olsun!
Bize de örnek olsun!
11 0
Sivas'ta kazanan çıkmadı
Sivas'ta kazanan çıkmadı
15 0
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
16 0
banner915

Başakşehir, uzatmada avantajı yakaladı

banner476

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında 90+5'te bulduğu golle MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibinde Ahmed Touba, 42. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı

banner825
Başakşehir, uzatmada avantajı yakaladı
banner931

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetti. Medipol Başakşehir, zorlu mücadelede 90+5'te bulduğu golle 1-0 galip geldi.

Mücadelenin 42. dakikasında Başakşehir'de Ahmed Touba, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu cezası nedeniyle takımın başında yer alamazken, yardımcı antrenör Selçuk Şahin de 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Medipol Başakşehir, 90+5'te João Figueiredo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve mücadele Medipol Başakşehir lehine 1-0 sona erdi.

Bu karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.