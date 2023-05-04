Başakşehir, uzatmada avantajı yakaladı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetti. Medipol Başakşehir, zorlu mücadelede 90+5'te bulduğu golle 1-0 galip geldi.
Mücadelenin 42. dakikasında Başakşehir'de Ahmed Touba, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu cezası nedeniyle takımın başında yer alamazken, yardımcı antrenör Selçuk Şahin de 86. dakikada kırmızı kart gördü.
Medipol Başakşehir, 90+5'te João Figueiredo'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Geride kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve mücadele Medipol Başakşehir lehine 1-0 sona erdi.
Bu karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.