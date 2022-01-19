banner762
banner753
Tilkiler hava soğudukça ağıllara dadanıyor
Tilkiler hava soğudukça ağıllara dadanıyor
149 0
“Adada neler yok ki”
“Adada neler yok ki”
43 0
 
COVID-19’dan bir günde dört ölüm
COVID-19’dan bir günde dört ölüm
383 0
“Çocuklar için hepimizin her zaman yapacak bir şeyi var”
“Çocuklar için hepimizin her zaman yapacak bir şeyi var”
22 0
Sivil Savunma Teşkilatı'ndan saygı yürüyüşü
Sivil Savunma Teşkilatı'ndan saygı yürüyüşü
12 0
Çiftçi, ekinlerini ilaçlamakta kararsız
Çiftçi, ekinlerini ilaçlamakta kararsız
132 0
Bugüne kadarki en büyük oy pusulası
Bugüne kadarki en büyük oy pusulası
51 0
banner661
banner726

Başakşehir'in serisine Kayseri son verdi

banner476

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Y. Kayserispor, evinde M. Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kayserispor son 4 maçta 3. galibiyetini alırken, Belözoğlu ile ilk kez kaybeden Başakşehir'in 12 maçlık yenilmezlik serisi son buldu

banner714
Başakşehir'in serisine Kayseri son verdi
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Karşılaşmayı tek golle kazanan YukatelKayserispor çıkışını sürdürdü.
Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Kayserispor'da 73. dakikada Uğur Demirok sahneye çıktı ve yaptığı şık aşırtma vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kayserispor, evinde MedipolBaşakşehir'i 1-0'lık skorla geçti.
Bu sonuçla ligde çıktığı son 4 maçta 3. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 31'e yükseltti. Emre Belözoğlu yönetiminde ligde ilk mağlubiyetini alan ve 12 maçlık yenilmezlik serisi son bulan bir maçı eksik Başakşehir ise 34 puanda kaldı. 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.