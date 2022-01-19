Başakşehir'in serisine Kayseri son verdi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Y. Kayserispor, evinde M. Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kayserispor son 4 maçta 3. galibiyetini alırken, Belözoğlu ile ilk kez kaybeden Başakşehir'in 12 maçlık yenilmezlik serisi son buldu

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Karşılaşmayı tek golle kazanan YukatelKayserispor çıkışını sürdürdü.

Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Kayserispor'da 73. dakikada Uğur Demirok sahneye çıktı ve yaptığı şık aşırtma vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kayserispor, evinde MedipolBaşakşehir'i 1-0'lık skorla geçti.

Bu sonuçla ligde çıktığı son 4 maçta 3. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 31'e yükseltti. Emre Belözoğlu yönetiminde ligde ilk mağlubiyetini alan ve 12 maçlık yenilmezlik serisi son bulan bir maçı eksik Başakşehir ise 34 puanda kaldı.

