Başakşehir farklı kazandı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip üç puana üç golle uzandı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Başakşehir, 65 ve 88'de Deniz Türüç ve 77'de Mahmut Tekdemir ile bulduğu gollerle Atakaş Hatayspor'u 3-0'lık skorla geçti.
Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 57'ye yükseltti. Atakaş Hatayspor ise 49 puanda kaldı.
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