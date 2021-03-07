Başakşehir 10 maç sonra kazandı

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90. dakikada Demba Ba attı.
Karşılaşmanın 88. dakikasında Gençlerbirliği'nden Polomat ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
10 maç sonra 3 puan alan Medipol Başakşehir bu galibiyetle puanını 29'a yükselterek 16. sıraya çıktı.
11 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği ise 21 puanla son sırada kaldı.
Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yenen Medipol Başakşehir 10 maç sonra 3 puan aldı
Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90. dakikada Demba Ba attı.