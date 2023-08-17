Bakhtiyar Zaynutdinov Beşiktaş'ta

Beşiktaş, CSKA Moskova formasını giyen Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı ekibin bir süredir temas halinde olduğu 25 yaşındaki oyuncunun gece saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Merkez orta saha, sol bek ve kanatta görev alabilen Bakhtiyar Zaynutdinov'un, sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacağı belirtildi.

25 yaşındaki futbolcu, 3 sezondur CSKA Moskova formasını giyiyordu.

Futbola doğduğu şehrin takımı Taraz'da başlayan 25 yaşındaki orta saha Astana ve Rostov takımlarında da top koşturdu.

