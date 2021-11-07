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Bağcıl’ın yüzü Görneç’te güldü

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Bostancı Bağcıl, ilk galibiyetini Görneçdeplasmanından çıkarırken, son sıradan kurtuldu. Galibiyetsiz tek takım kalan Görneç sonunculuğa geriledi

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Bağcıl’ın yüzü Görneç’te güldü
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Stadyum: Görneç Üç Şehitler Stadı
Hakemler: Hakan Ünal, Özal Çağlayan, Ahmet Genç
Görneç: Hasan Bilal, Mehmet İnce, Hacı, Volkan, Levent, Abdurrahman, Mehmet Özsoy (Dk.80 Mustafa Elisopalı), Necati, Mustafa, Barış, İsmet (Dk.53 Ertunç)
B.Bağcıl: Cafer, Cahit, Bahri (Dk.46 Mahmut Çakır), Ahmet Çağer, Kemal, İlksen(Dk.46 Mehmet Şimşek), Serkan, Ali Kaya (Dk.76 Cevdet), Ersen (Dk.79 Doğukan), Azad, Ertuğrul
Goller: 6.Dk Serkan Karaoğlan (B.Bağcıl)
 
AKSA Birinci Ligde düşme hattından çıkmak için mutlak kazanması gereken 2 takımın maçından galip ayrılan Bostancı Bağcıl, ilk 3 puanını alıp 4 puana yükseldi.
Bostancı Bağcıl, ilk galibiyetini Görneçdeplasmanından çıkarırken, son sıradan kurtuldu. Galibiyetsiz tek takım kalan Görneç 1 puanla sonunculuğa geriledi.
Maça hızlı başlayan Bostancı Bağcıl, henüz 6. dakikada Serkan Karaoğlan’ın golüyle öne geçti. 0 – 1
Güçlü – fizikli oyunculardan kurulu Bostancı Bağcıl, öne geçtikten sonra çok iyi kapanıp, sert savunma yaparak skoru korumayı başardı.
Bayram Dağgül yönetiminde ilk maçına çıkan Bostancı Bağcıl böylelikle ilk galibiyetini aldı. Hamdi Öğütçü’nün Görneç’in ise galibiyet hasreti sürdü.
 
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