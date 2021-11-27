Bağcıl’dan lidere çelme

Bayram Dağgül idaresinde başarılı sonuçlar almaya devam eden Bostancı Bağcıl, lider Gençler Birliği ile de berabere kalarak önemli bir 1 puanı hanesine yazdırdı. Gençler Birliği ise zirve yarışında 2 önemli puanı kaybetti

Stadyum: Doğancı Emek Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Emre Çevikdal, İrfan Alıcı

Bostancı Bağcıl: Muhsin, Cahit, Mehmet Şimşek, Bahri, Mahmut, Ahmet, Kemal, Serkan, Ali Kaya, Ersen, Azad

Gençler Birliği: Cengiz, Sertan, Cenker, Ramazan, Yıldıray, Berk, Mehmet Buram, Salih, Bülent, Osman, Kadir



Niyazi ERGÜLEN

AKSA Birinci Ligin 11.haftasında ligin alt sıralarından uzaklaşmak isteyen Bostancı Bağcıl ile lider Gençler Birliği kozlarını Emek Stadı'nda paylaştılar.

Maç boyunca iki 2 takım da az pozisyon yakalarken, savunma ve kalecilerin de başarılı performansları, maçın golsüz tamamlanmasını sağladı.

Gençler Birliği futbolcusu Osman Turgut’un, takım arkadaşıyla çarpışıp sakatlanması nedeniyle maç 20 dakikada uzatılmasına rağmen maç 0 – 0 sona erdi.

