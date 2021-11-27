Bağcıl’dan lidere çelme

Stadyum: Doğancı Emek Stadı
Hakemler: Hüseyin Özkan, Emre Çevikdal, İrfan Alıcı
Bostancı Bağcıl: Muhsin, Cahit, Mehmet Şimşek, Bahri, Mahmut, Ahmet, Kemal, Serkan, Ali Kaya, Ersen, Azad
Gençler Birliği: Cengiz, Sertan, Cenker, Ramazan, Yıldıray, Berk, Mehmet Buram, Salih, Bülent, Osman, Kadir
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Ligin 11.haftasında ligin alt sıralarından uzaklaşmak isteyen Bostancı Bağcıl ile lider Gençler Birliği kozlarını Emek Stadı'nda paylaştılar.
Maç boyunca iki 2 takım da az pozisyon yakalarken, savunma ve kalecilerin de başarılı performansları, maçın golsüz tamamlanmasını sağladı.
Gençler Birliği futbolcusu Osman Turgut’un, takım arkadaşıyla çarpışıp sakatlanması nedeniyle maç 20 dakikada uzatılmasına rağmen maç 0 – 0 sona erdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.