Baf’ın geleceği Volkan’a emanet

Niyazi ERGÜLEN

Aksa Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda Kadir Hakel’in istifasından sonra teknik direktör arayışları sona erdi.

Baf Ülkü Yurdu yönetimi geçmişte kulübün formasını da giymiş olan Orçun Volkan ile anlaştı. Son olarak Düzkaya’da görev yapmış olan Volkan ile uzun vadeli olarak anlaşan Baf Ülkü Yurdu yönetimi, 1.5 yıllığına başarılı teknik adamı göreve getirdi.

Orçun Volkan, devre arası ile birlikte gelecek sezonun takımını kurma çalışmalarına hız verecek.