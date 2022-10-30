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Baf, Yalova’yı dağıttı, liderliğe oturdu

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Aksa 1.Ligin lider ve ikincisini karşı karşıya getiren maçta kazanan konuk Baf Ülkü Yurdu, farklı galibiyet elde ederek rakibini liderlikten indirip, liderliğe yükseldi. Yalova ise ligdeki ilk mağlubiyetini alarak, liderliği kaybetti

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Baf, Yalova’yı dağıttı, liderliğe oturdu

Stadyum:Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler:Kerem Eran, Sertan Alkın, Yusuf Atlar
Yalova: Kıvanç, Hasip, Azat, Hakan, Selçuk, İltaç, Sergülen, Yasin, İbrahim Hatay, Cevdet, Civan
Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Hasan Sedatgil, Ali Kaya, Mehmet Eren, Mustafa Gardiyanoğlu, Michael, Metin, Mehmet Çiçen, Hasan Özçelik,  Hasan Özçelik, Osman Yıldız, Mustafa Çağlar
Kırmızı kart: 13.Dk Yasin, 13.Dk Hasip (Yalova)
Goller: 7.Dk Hasan Sedatgil, 17.Dk (P) ve 65.Dk Hasan Özçelik, 75.Dk Marios Sadık
 
Niyazi ERGÜLEN
Aksa 1.Ligin altıncı haftasında Yalova, Baf Ülkü Yurdu’nu, Tahsin Mertekçi Stadı’nda konuk etti.
Kerem Eran’ın yönettiği maça Baf Ülkü Yurdu oldukça hızlı başladı. 7.dakikada Hasan Sedatgil, takımını 1-0 öne geçirirken; 13.dakikada yaşanan penaltı pozisyonunda Yalova’dan Hasip ve Yasin kırmızı kart gördü. Bir de yöneticinin kırmızı kart görmesinde sonra 17.dakikada penaltıyı kullanan Hasan Özçelik devrenin skorunu belirledi ve Baf devreye 0-2 önde girdi.
İkinci devre rahat oynayan Baf Ülkü Yurdu, golcüsü Hasan Özçelik ve Marios Sadık’ın golleriyle maçı 4-0  kazandı.
 

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Etiketler; #Baf Ülkü Yurdu #Yalova #AKSA #futbol #lider
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