banner583
Birer attılar, birer aldılar
Birer attılar, birer aldılar
100 0
İşte dünyanın en büyük patatesi
İşte dünyanın en büyük patatesi
27 0
 
“Bu çevre tahribatını durdurun”
“Bu çevre tahribatını durdurun”
6 0
Karaoğlan’sız 15 yıl
Karaoğlan’sız 15 yıl
32 0
İngiltere’de tanıtım atağı
İngiltere’de tanıtım atağı
8 0
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
220 0
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
74 0
banner661
banner726

Baf, Cihangir’e geçit vermedi

banner476

Baf Ülkü Yurdu, Cihangir karşısında Mishali’nin golleriyle 2 farklı geriye düşmesine rağmen, son bölümdeki baskısıyla 2 gol bularak 1 puanı hanesine yazdırdı. Cihangir 1 puanla liderliğe yükselme şansını yitirirken, Baf Ülkü Yurdu, son sırada kaldı

banner714
Baf, Cihangir’e geçit vermedi
banner721
Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Yusuf Bakar,Emre Çevikdal
BÜY: Erdoğan, İbrahim Hatay, Hasan, Osita, Yusuf, Mustafa Yorulmaz (Dk.55 Onur),Berk (Dk.66 Osman), Metin, Ömer (Dk.46 Doğan), Mustafa Gardiyanoğlu, Hüseyin Paşa (Dk.66 Hasan Bucak)
Cihangir: Hamit, Nurettin, Osman (Dk.90 Burak), Musa (Dk.85 Hüseyin Tosun), Hakan Karacaoğlu, Selçuk, Mishali, Tacettin (Dk.90 Caner), Barkın, Taner, Berhan(Dk.73 Berkem)
Kırmızı kart: Dk.90 Hakan Karacaoğlu (Cihangir)
Goller: 86.Dk Osita,90.Dk Osman (BÜY)- 32 ve 51.Dk Mishali (Cihangir)
 
AKSA Süper Lig'in 8.haftasında Baf Ülkü Yurdu zorlu Cihangir maçından 1 puan çıkarmayı başardı.
Üner Berkalp Stadındaoynanan maçta 2 – 0 geriye düşen Baf Ülkü Yurdu, son 4 dakikada attığı gollerle 2 – 2 beraberliği yakaladı. Baf Ülkü Yurdu maçta 1 de penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla Cihangir puanını 15'e yükselterek zirve ile arasındaki puan farkını kapatma şansını değerlendiremedi. Baf Ülkü Yurdu ise 3 puana yükselmesine rağmen son sırada kaldı. Ligin 9.haftasında Baf Ülkü Yurdu, Hamitköy deplasmanına konuk olurken, Cihangir de kendi evinde Lefke’yi ağırlayacak.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.