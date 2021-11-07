Baf, Cihangir’e geçit vermedi

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Yusuf Bakar,Emre Çevikdal
BÜY: Erdoğan, İbrahim Hatay, Hasan, Osita, Yusuf, Mustafa Yorulmaz (Dk.55 Onur),Berk (Dk.66 Osman), Metin, Ömer (Dk.46 Doğan), Mustafa Gardiyanoğlu, Hüseyin Paşa (Dk.66 Hasan Bucak)
Cihangir: Hamit, Nurettin, Osman (Dk.90 Burak), Musa (Dk.85 Hüseyin Tosun), Hakan Karacaoğlu, Selçuk, Mishali, Tacettin (Dk.90 Caner), Barkın, Taner, Berhan(Dk.73 Berkem)
Kırmızı kart: Dk.90 Hakan Karacaoğlu (Cihangir)
Goller: 86.Dk Osita,90.Dk Osman (BÜY)- 32 ve 51.Dk Mishali (Cihangir)
AKSA Süper Lig'in 8.haftasında Baf Ülkü Yurdu zorlu Cihangir maçından 1 puan çıkarmayı başardı.
Üner Berkalp Stadındaoynanan maçta 2 – 0 geriye düşen Baf Ülkü Yurdu, son 4 dakikada attığı gollerle 2 – 2 beraberliği yakaladı. Baf Ülkü Yurdu maçta 1 de penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla Cihangir puanını 15'e yükselterek zirve ile arasındaki puan farkını kapatma şansını değerlendiremedi. Baf Ülkü Yurdu ise 3 puana yükselmesine rağmen son sırada kaldı. Ligin 9.haftasında Baf Ülkü Yurdu, Hamitköy deplasmanına konuk olurken, Cihangir de kendi evinde Lefke’yi ağırlayacak.
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