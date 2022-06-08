Avusturya-Danimarka maçı eziyete döndü!

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Avusturya-Danimarka maçının öncesinde elektrik kesintisiyle başlayan garip olaylar silsilesi, maç sonunda sahada dev bir delik açılmasıyla son buldu...

Viyana’da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, sahadaki futboldan daha çok yaşanan enteresan olaylarla gündeme oturdu.

Teknik Direktör Ralf Ragnick, Avusturya Milli Takımı’nın başında ilk iç saha maçına çıkmaya hazırlanırken, şehirde yaşanan büyük bir elektrik kesintisi nedeniyle maçın başlama saati 1 buçuk saat ertelendi.

Tribünlere gelen taraftarlar cep telefonlarının ışıklarıyla stadı aydınlatmaya çalıştı. Maçın son düdüğüyle birlikte Danimarka sahadan 2-1 galip ayrılan taraf olurken, bir başka ilginç olay daha yaşandı.

GİZEMLİ DELİK

Maçın son düdüğü çaldıktan sonra futbolcular, sahada dev bir deliğin ortaya çıktığını fark ettiler. Danimarkalı kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen, deliğin ne kadar derin olduğunu tespit edebilmek için bir bacağını deliğin içine soktu.

“BİRİNİN KARİYERİ BİTEBİLİRDİ”

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Danimarka Teknik Direktörü Hjulmand, “Sahanın ortasındaki büyük deliğin fotoğraflarını gördüm. Oyuncular için tehlikeliydi. Saha gerçekten korkunçtu. Hareket etmek zordu” ifadelerini kullandı.

Danimarka’nın yıldızı Skov Olsen ise, “Korkunç! Daha iyisini yapmaları gerektiğinin farkındalar. Çukur birinin kariyerini mahvedebilirdi. Neyse ki bu olmadı” dedi.

Reddit’te konuyla ilgili olarak yorum yapan bir kullanıcı, “Ana drenaj hatlarından biri hasar görmüş olabilir. Bu, sahadaki tüm suyun tek bir yere akması ve drenaj çakılının aşınmasına yol açar. Ya da saha çelik bir çerçeve üzerindeyse, tabanda kayma yaşanmış ve içerideki nem bu çukuru yaratmış olabilir” ifadelerini kullandı.