Aslan, zirvede doludizgin yürüyor

Stat: Nef
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Mehmet Emin Tuğral
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir (Dk. 79 Yunus Akgün), Torreira (Dk. 88 Berkan Kutlu), Oliveira, Rashica (Dk. 79 Dubois), Mertens (Dk. 90 Mata), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Barış Alper Yılmaz), Icardi
Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Floranus (Dk. 76 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Soner Aydoğdu (Dk. 64 Erdal Rakip), Ufuk Akyol (Dk. 76 Mustafa Erdilman), Larsson (Dk. 64 Ndao), Mehmedi (Dk. 58 Sinan Gümüş), Nakajima, Luiz Adriano
Goller: Dk. 49 Icardi, Dk. 59 Floranus (Kendi kalesine) (Galatasaray), Dk. 55 Luiz Adriano (Fraport TAV Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+10 Luiz Adriano (Fraport TAV Antalyaspor)
Nef Stadı'nda oıynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi. Ev sahibi Galatasaray, Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile 49. dakikada 1-0 öne geçti.
Konuk Fraport TAV Antalyaspor, 55. dakikada Luiz Adriano ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Sarı-kırmızılıların, bu gole yanıtı gecikmedi. Sherel Floranus'un 59. dakikada kendi kalesine attığı golle Galatasaray yeniden öne geçti: 2-1
Antalyaspor'da Luiz Adriano, 90+10'da rakibine yaptığı faulden nedeniyle hakem Ali Şansalan'dan direkt kırmızı kart gördü.
Mücadelenin kalan süresinde skor değişmedi ve Galatasaray, ligde üst üste 9. galibiyetini aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, puanını 45'e çıkararak zirvede yoluna emin adımlarla devam etti
Galatasaray, gelecek hafta Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.