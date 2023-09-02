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Aslan, yıldızlarıyla kükredi

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek milli maç arasına moralli gitti. Sarı-kırmızlı ekibin gollerini Mauro Icardi (2) ve Kerem Aktürkoğlu attı. Kerem bir de asist yaptı

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Aslan, yıldızlarıyla kükredi
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Kalyon Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 5. dakikada kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

64. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Mauro Icardi, topu ağlara gönderdi. Ofsayt olduğu gerekçesiyle sayılmayan gol, VAR incelemesi sonrası geçerlilik kazandı ve Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı: 0-2

73. dakikada kazanaılan penaltıyı gole çeviren Icardi, skoru 3-0 yaptı.

75. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol, pozisyon başlangıcında el olduğu için VAR incelemesi sonrası iptal edidi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray, milli maç arasına 3 puanla gitti.

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