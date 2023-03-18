Arif'e nazar değdi

Mağusa Türk Gücü’nün yıldız futbolcularından Arif Uysal, iki buçuk ayda ikinci ameliyatını oldu. Ameliyat yerinin nüksettiği için tekrar Ankara'da özel bir hastanede bıçak altına yatan Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla her zamankinden daha da güçlü döneceğini vurguladı.

Arif Uysal’ın paylaşımı şu şekilde:

“Arayan soran herkese teşekkür ederim. Her şey yolunda, iyiyim. Ameliyat yerim nüksettiği için yeniden ameliyat oldum. Her zamankinden daha da güçlü döneceğim. 15 yıllık futbol hayatımda kariyer sezonumu geçirdiğim ve bir o kadar da benim için anlamlı olan formamı giyememek beni çok derinden üzüyor. İki buçuk ayda ikinci kez ameliyat oldum. Allah’ım sen üzerimizde ki gözleri bununla def et.”