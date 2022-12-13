Antrenörlerin bölgesel toplantıları Girne’de devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim faaliyet programında yer alan bölgesel toplantılara devam ediyor. KKTFAD yönetim kurulu aldığı önemli kararlar arasında yer alan üyelerin sorunlarını dinlemek, istekleri, görüş, öngörü ve projelerin açıklamak için başlatmış olduğu Bölgesel toplantıların beşincisi Girne bölgesinde yapılıyor.

GİRNE BÖLGESİ İLE DEVAM

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği bölgesel toplantıların ilki İskele-Karpaz bölgesinde başlayan bölgesel toplantılar daha sonra sırasıyla Güzelyurt-Lefke bölgesel toplantılar, Mesarya bölgesi ile devam edilen bölgesel toplantıları, Gazimağusa bölgesinde yaptıktan sonra şimdi de beşinci toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantılarda üyeleri ile tanışma, birlikte fikir alışverişi yaparak ortak hareket etme adına KKTFAD yönetim kurulu tarafından 14 Aralık Çarşamba akşamı saat 19:30 da Girne bölgesi antrenörleri ile bir araya geliyor.

EZİÇ PREMİER RESTORANTDA GERÇEKLEŞİYOR

Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü’nün sıcak ve misafirperver yaklaşımı sonrası EziçPremierRestorantda saat 19:30 da yapılacak olan beşinci bölgesel toplantı sonrası Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü, KKTFAD Yönetimi ve toplantıya katılacak olan antrenörler birlikte akşam yemeğinde bir araya gelecek. Girne Bölge sorumluları AfünGirgen, Eray Yavuk ve başkan vekili Hüseyin Dayı'nın organize ettiği gecede hocalarımız ile bağlantı kurma konusunda tam yetkili olduğu bölge toplantısında bizlere kucak açan ve destek veren Girne Belediye Başkanı NidaiGüngördü'ye ayrıca Dernek olarak teşekkür edildi.

