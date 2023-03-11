Antalyaspor, Haji Wright ile coştu

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Mücadeleye 2 gol ve 1 asist ile Akdeniz ekibinin ABD'li forveti Haji Wright damga vurdu

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadenin ilk yarısını ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor, Haji Wright'ın 33. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Akdeniz ekibi, Fredy ile 52. dakikada skoru 2-0 yaptı. Bu golün asistini yapan isim Haji Wright oldu. 68. dakikada bir kez daha sahneye çıkan ABD'li Haji Wright, farkı 3'e çıkardı: 3-0 Karşılaşmanın skorunu 90+6. dakikada ara transferde deprem nedeniyle ligden çekilen Atakaş Hatayspor'dan Antalyaspor'a gelen genç golcü Bertuğ Yıldırım ilan etti: 4-0 İç sahadaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Nuri Şahin'in çalıştırdığı Akdeniz ekibi, puanını 28'e çıkardı ve düşme hattından uzaklaşmak fırsatını iyi kullandı. Çağdaş Atan yönetimindeki Yukatel Kayserispor ise 35 puanda kaldı.