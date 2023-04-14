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Altay’dan, Samsunspor’a Mete Adanır’lı kutlama mesajı

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Altay’dan, Samsunspor’a Mete Adanır’lı kutlama mesajı
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Türkiye Süper Ligi’ne yükselen Samsunspor’a Spor Toto 1. Lig ekibi Altay’dan anlamlı bir kutlama mesajı yapıldı.
Samsunspor forması giydiği dönemde hayatını kaybeden merhum futbolcumuz Mete Adanır’ın formasını giydiği kulüplerden Altay, Samsunspor’un Türkiye Süper Lige yükselişini Atatürk ve Mete Adanır’ın yer aldığı görsel ve mesajla kutladı.
Altay'ın fotoğraflı mesajı şöyle: 
"Tarihte olduğu gibi kalbimizde de yeriniz var.
Atatürk’lü armaya, rahmetli Mete Adanır’a, Samsun’a İzmir’den selam olsun.
Yılport Samsunspor camiasına Süper Lig’de başarılar dileriz."
 
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