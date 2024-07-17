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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
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Ali Öztürk’ten Cihangir’e veda

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Cihangir’de uzun yıllardır futbol oynayan genç yetenek Ali Öztürk, yeni sezon öncesi takımdan ayrılma kararı aldığını duyurdu

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Ali Öztürk’ten Cihangir’e veda
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Süper Lig ekibi Cihangir kulübünün her kademesinde futbol oynayan ve adeta Cihangir ile büyüyen genç yetenek Ali Öztürk, yeni sezon öncesi takımdan ayrılma kararı aldı. Sosyal medya hesabından ayrılık kararını duyuran Ali Öztürk şu sözlere yer verdi;
Tüm yaş kategorilerinde süre aldığım ve bu süre boyunca her kategoride kupa ve kupalar kazandığım yuvam olan Cihangir Spor Kulübü’nden bugün itibari ile ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Çalışmış olduğum tüm değerli başkanlarım, takım arkadaşlarım, antrenörlerim, kulüp çalışanları ve en önemlisi taraftarlarımız hayatım boyunca sizlerle paylaştığım anıları asla unutmayacağım, bu kulüpte geçirdiğim süre boyunca hepinizden aldığım destek ve sevgi için çok teşekkür ederim, bu formayı giymek bir onurdur. Her güzel şeyin bir sonu vardır, bazen yol ayırımları yeni hikayelerin yeni heyecanların başlangıcıdır. Şimdilik bu hikaye sona eriyor fakat Cihangir Spor Kulübü benim için her zaman en özel yerde olacaktır. Sırada yeni hikayeler yazma yeni hedefleri gerçekleştirme zamanı…
 
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