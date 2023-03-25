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Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de günün sonuçları ve yarının programı

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Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de günün sonuçları ve yarının programı
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AKSA SÜPER LİG (22.HAFTA)
BUGÜN
Çetinkaya-MağusaT.Gücü:          2 - 5 
Doğan T.Birliği-ChinaB.G.Gücü: 4 – 0
Cihangir-Türk Ocağı:                   3 – 0
26 MART 2023, PAZAR
15.00 Küçük Kaymaklı Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Gönyeli (Fehim Dayı)
15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Hamitköy (Ali Özer)
15.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Yenicami (Kerem Eran)
15.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-MeritA.Yeşilova (Zekai Töre)
AKSA 1.LİG (23.HAFTA)
BUGÜN
Miracle Karşıyaka-Binatlı:             1 – 2
Dörtyol-Yenierenköy:                     5 – 1
Esentepe-Pera L. Gençler Birliği: 2 – 2
26 MART 2023, PAZAR
15.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-İncirli (Turgay Misk)
15.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Yeniboğaziçi (Utku Hamamcıoğlu)
15.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M.HacıaliYılmazköy-Düzkaya (Serkan Şimşek)
15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-Lapta (Şakir Azizoğlu)
15.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Ünimar Maraş (Osman Özpaşa)
 
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