AKSA Ligleri 15. Hafta maç programı ve hakemleri şöyle

AKSA SÜPER LİG
25/12/2021 – Cumartesi
14.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Doğan T.Birliği (Ali Özer)
14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Girne H.Evi (Emre Öztaşlı)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ü.Yurdu-Mesarya (Evren Karademir)
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Yenicami (Fehim Dayı)
26/12/2021 – Pazar
14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Binatlı (Serhan Şimşek)
14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Merit A.Yeşilova-K.Kaymaklı (Mehmet Sezener)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Mağusa T.Gücü (Osman Özpaşa)
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Türk Ocağı (Kerem Eran)
AKSA 1. LİG
25/12/2021 – Cumartesi
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Mormenekşe (Zekai Töre)
14.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-Yalova (Hakan Muhtaroğlu)
14.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-Çetinkaya (Turgay Misk)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda China Bazaar G.Gücü-G.Birliği (Utku Hamamcıoğlu)
26/12/2021 – Pazar
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Yeniboğaziçi (İsmail Ercan)
14.00 Doğancı Emek Stadı’nda B.Bağcıl-M.Değirmenlik (İsfendiyar Açıksöz)
14.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Çanakkale-İncirli (Hüseyin Eyyüpler)
14.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda SFC Dörtyol-Maraş (Hüseyin Özkan)
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