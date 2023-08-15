Akın teklifleri değerlendirecek

Gökhan Kuzu

Gençlik Gücü alt yapısında yetişip son vuruşlardaki yeteneği ile tanınan golcü oyuncu Akın Yıldırım gelen teklifleri değerlendirecek.

Geçtiğimiz sezon İktisatbank BTM 2. Ligi'nde Pınarbaşı’nda başarılı bir sezon geçiren Akın grup aşamasını 5 gol atarak İktisatbank BTM 2. Lig 5. Grubun en golcü oyuncusu olarak tamamlamıştı.



