banner913
banner932
Adem Yavuz için 49 yıl sonra ilk anma töreni
Adem Yavuz için 49 yıl sonra ilk anma töreni
27 0
Süleyman Ergüçlü’yü kaybettik
Süleyman Ergüçlü’yü kaybettik
48 0
 
Famagusta Cup’ta şampiyonlar belirlendi
Famagusta Cup’ta şampiyonlar belirlendi
15 0
İskele’de Haskasap-Mulla ikilisi dolu dizgin
İskele’de Haskasap-Mulla ikilisi dolu dizgin
29 0
Metehan’da uyuşturucu: 1 tutuklu
Metehan’da uyuşturucu: 1 tutuklu
59 0
Şehitler anılacak
Şehitler anılacak
20 0
Şeherde Gece Rallisi’ni Namlı çifti kazandı
Şeherde Gece Rallisi’ni Namlı çifti kazandı
21 0
banner964

Akın teklifleri değerlendirecek

banner476

banner825
Akın teklifleri değerlendirecek
banner971
Gökhan Kuzu
Gençlik Gücü alt yapısında yetişip son vuruşlardaki yeteneği ile tanınan golcü oyuncu Akın Yıldırım gelen teklifleri değerlendirecek.
Geçtiğimiz sezon İktisatbank BTM 2. Ligi'nde Pınarbaşı’nda başarılı bir sezon geçiren Akın grup aşamasını 5 gol atarak İktisatbank BTM 2. Lig 5. Grubun en golcü oyuncusu olarak tamamlamıştı.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.