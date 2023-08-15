Akın teklifleri değerlendirecek

Gökhan Kuzu
Gençlik Gücü alt yapısında yetişip son vuruşlardaki yeteneği ile tanınan golcü oyuncu Akın Yıldırım gelen teklifleri değerlendirecek.
Geçtiğimiz sezon İktisatbank BTM 2. Ligi'nde Pınarbaşı’nda başarılı bir sezon geçiren Akın grup aşamasını 5 gol atarak İktisatbank BTM 2. Lig 5. Grubun en golcü oyuncusu olarak tamamlamıştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.