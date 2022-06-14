Akçay, hakem üçlüsüne ateş püskürdü

Akçay yönetimi normalde tansiyonu çok düşük bir maç olmasına karşın hakem üçlüsünün verdiği kararlar nedeniyle tansiyonun yükseldiği karşılaşmada hakemlerin acemice kararlar verdiğini savundular

İktisatbank BTM 2. Lig 4. Haftasında Denizli Bilal İyigün Stadı’nda oynanan Yedidalga Aksu-Akçay karşılaşması sonrasında Akçay Kulübü yönetimi maçı yöneten hakem üçlüsünü eleştirerek Federasyona isyan etti.

Akçay yönetimi normalde tansiyonu çok düşük bir maç olmasına karşın hakem üçlüsünün verdiği kararlar nedeniyle tansiyonun yükseldiği karşılaşmada hakemlerin acemice kararlar verdiğini savundular.

Akçay Spor Kulübü Yönetim Kurulu imzasıyla yayınlanan yazı şöyle:

Futbol Federasyonuna, Merkez Hakem Kuruluna ve tüm Kamuoyuna RIDVAN ÇETİNKAYA SELİM KAYNARCA BUSE BAĞRIKARA 12.06.2022 tarihinde oynanan Yedidalga-Akçay mücadelesi düdük çalan yukarıda isimleri büyük harflerle yazılı hakem olduklarına bin şahit isteyen kişiler tarafından katledilmiştir. Böylesine sakin ve centilmence oynanan tansiyonu yüksek değil hiç olmayan bir maçı bile sinir harbine çeviren, hiçbir doğru karar veremeyen, gördüğünü çalamayan hatta çaldığını bile dakikalar sonra değiştiren, saymadığı buz gibi golümüzde ben öyle gördüm deyip içinden çıkan bir orta hakem, tüm sahadaki taraftarların pozisyonun içindeki futbolcunun, rakibin defansının bile çok net olarak gördüğü ama bir tek yan hakem BUSE BAĞRIKARA'nın görmediği en az 7 metrelik ofsaytı ne yazık ki orta hakem RIDVAN ÇETİNKAYA da ''ben gördüm ama yan hakeme uymak zorundayım'' deyip sahada yetkinin orta hakemde olduğunu unutup yan hakemi sözde korumaya çalışıp hatayı hatayla kapatmaya çalışması son derece manidardır. Aynı pozisyonun maçın son dakikalarında tekrar yaşandığı ve yoğun itirazlarımız nedeniyle bayrağını kaldırdığını da belirtmek isteriz. Lehimize verdiği faul pozisyonunu orta hakemin pozisyon içerde deyip penaltı çaldıktan sonra yapılan itirazlar sonucu 3 dakika sonra rakibin lehine faul kararına çeviren yan hakem SELİM KAYNARCA da daha sonra elini ayağını kaybedip taça çıkan topları, oyuncu değiştirmemizde 4. hakemi bile görmemezlikten gelmesi art niyetini göstermiştir. Sn. MHK Başkanı Niyazi NİZAM; Futbolcular yaptıkları hatalar nedeniyle ceza alabiliyorsa, aynı cezaları gözlemci raporları doğrultusunda hakemlerin de alması gerekmektedir. Bu hakemler nasıl olsa bişey olmaz unutulur gider diye maç yönettikleri sürece birçok takımın canı yanacak ve istenmeyen olaylar olacaktır. Yeni yetişmekte olan hakemleri BTM ligine verip olay olduktan sonra da ne beklerdiniz bu ligden yorumları yapılarak kolaycılığa kaçmaktan vazgeçin. Maçtan sonra bizleri sakinleştirmeye çalışan rakip futbolcu ve yöneticilere, bu hakemlere rağmen saha içinde hiçbir olumsuz tavır sergilemeyen iki takım oyuncularına teşekkür ederiz. Biz bu hakem üçlüsünün tek bir tanesini bile maçlarımızda görmek istemediğimizi, bu hafta yapılacak hakem atamalarında gözlemci raporlarının ne kadar dikkate alınıp bu hakemlere görev verilip verilmediğinin takipcisi olacağımızı ilgili kurumlara bildiririz. Akçay Spor Kulübü Yönetim Kurulu

