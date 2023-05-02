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Ahmed Sami Topcan Kupası 12 Mayıs 2023 Cuma günü oynanacak

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Ahmed Sami Topcan Kupası 12 Mayıs 2023 Cuma günü oynanacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Ahmed Sami Topcan Kupası'nın tarihi belli oldu.
AKSA A2 Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile AKSA A2 1.Lig şampiyonu Yeniboğaziçi DSK'yı karşı karşıya getirecek karşılaşma 12 Mayıs 2023 Cuma akşamı saat 19.00'da Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanacak.
 
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