Agoha’nın fendi, Dumlupınar’ı yendi

Çetinkaya, Dumlupınar’ı mağlup ederek play out hattında oldukça önemli 3 puanı hanesine yazdırken, Agoha Dumlupınar savunması karşısında zorlanmadan pozisyonlar üretip, maçı 2 golle tamamladı

Çetinkaya: Atakan, Osman, Doğukan, Çağlar, Cemal, Burak, Ramadan, Agoha, Recep, Mehmet Söker, Berkant

Y.Dumlupınar: Türkkan, Emre Soytürk, Rifat, Olcay, İsmail, Berk, Berke, Oladimeji, Mert, Mehmet Altın, Hikmet

Goller: Dk 8-85 (Pen) Agoha Dk 26 Doğukan Kurt Dk 46 Berkant Demir (Çetinkaya) Dk 3 Berk Büyükkal Dk 63 Hikmet Çelikel Dk 80 Tahsin Kaya (Y.Dumlupınar)

Kırmızı Kart: Emre Soytürk (Y.Dumlupınar) (Maç Bitiminden Sonra)



Aksa Süper Ligi 29. hafta karşılaşmasında Çetinkaya ile Y.Dumlupınar takımları karşı karşıya geldi. 7 golün çıktığı maçı Çetinkaya 4-3 kazandı.

Dk 3 Savunma arkasına gönderilen topta sağ kanatta rakibinden sıyrılan Berk düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

Dk 8 Savunma arkasına gönderilen topta Agoha Türkkan’dan sıyrıldı ve topu boş kaleye gönderdi 1-1

Dk 11 Mehmet Altın’ın kullandığı serbest atışta top auta gitti.

Dk 26 Sol kanatan gelişen Çetinkaya atağında Agoha müsait durumdaki Doğukan’a pasını aktardı Doğukan topu ağlara gönderdi 2-1

İlk devre 2-1 tamamlandı.

Dk 46 Osman’ın pasında topla buluşan Berkant topu ağlara gönderdi. 3-1

Dk 63 Y.Dumlupınar köşe atışında Hikmet kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 3-2

Dk 80 Emre Soytrük’ün ortasında yaşanan karombolde Tahsin topu ağlara gönderdi 3-3

Dk 85 Agoha yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi Agoha topu ağlara gönderdi 4-3

