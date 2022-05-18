Adil Uçar, MTG’yle ipleri kopardı

Mağusa Türk Gücü'nün yıldız oyuncusu Adil Uçar takımdan ayrılma kararı aldı. Tecrübeli futbolcu kendi hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı açıkladı.
4 sezon MTG forması giyerek birçok şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Adil Uçar, Mağusa Türk Gücü'nden ayrılma kararı aldı.
Adil'in 3 yıllık anlaşma yenilemek istediği, Koral Bozkurt Başkanın ise önümüzdeki sezon son kez başkanlık yapıp görevi bırakacak olmasından dolayı 1 yıllık anlaşma teklif ettiği ve bundan dolayı anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.
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